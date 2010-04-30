Азаров навів Путіну свідчення демократії в Україні

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що деякі складнощі, що виникають з прийняттям в Україні певних рішень, свідчать про те, що всі процеси в Україні розвиваються в демократичному руслі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сочі перед початком роботи Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії у відповідь на заяву, зроблену прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у вступній мові.

«У нас рішення приймаються не просто, але це свідчення того, що процеси в Україні розвиваються в демократичному руслі. Ми вислуховуємо різні точки зору», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН сьогодні в Сочі заявив, що вважає «втішним» те, що нова українська влада готова не тільки формулювати вимоги, а й досягати ухвалення рішень всередині країни.

Довідка УНІАН. 27 квітня Верховна Рада України, незважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років – до 2042 року. Угода була ратифікована через 6 днів після її підписання – 21 квітня – фактично без будь-кого обговорення чи експертного аналізу. За прийняття відповідного рішення проголосували 236 народних депутатів, незважаючи на те, що Комітет ВР у закордонних справах прийняв рішення рекомендувати парламенту не ратифікувати його, назвавши цю угоду антиконституційною.