Семиноженку нагадують, що входить у його обов'язки

Віце-прем’єр міністр України з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО має “припинити виконувати партійні доручення і нарешті зайнятися гуманітарною сферою в цілому”.

Про це заявила народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ, коментуючи доручення В.СЕМИНОЖЕНКА перевірити законність обов’язкового дублювання фільмів українською мовою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного центру”, Л.ОРОБЕЦЬ наголосила, що В.СЕМИНОЖЕНКО “за час перебування на посаді запам’ятався лише як послідовний борець з українською мовою, а не як управлінець, який пропонує реформи в гуманітарній сфері”. Вона нагадала, що до обов’язків гуманітарного віце-прем’єра входить не тільки “нагляд за культурою та освітою, а також питання реформування системи охорони здоров’я та соціального захисту, пенсійна реформа та в цілому покращення якісних показників життя громадян”.

«За два місяці роботи уряду ми жодного слова не почули про те, як буде підвищуватися рівень надання медичних послуг, соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, матерів та дітей, а натомість, кожного дня лунають заяви, які більше подібні на лобіювання інтересів політиків та бізнесу інших держав, аніж на покращення ситуації в гуманітарній сфері», - зазначила вона.

Л.ОРОБЕЦЬ вважає, що в ситуації, коли “темпи вимирання населення в Україні є найвищими серед європейських держав, а причинами такої ситуації залишаються хвороби, неналежна пропаганда здорового способу життя та погана якість первинної медико-санітарної допомоги”, влада замість того, щоб “братися за вирішення серйозних проблем, які стоять перед країною, розмінюється на реверанси у бік північного сусіда». За її словами, стає очевидним, що “партія влади та сформований нею уряд розпочали не з того боку”.

Л.ОРОБЕЦЬ пропонує уряду “залишити в спокої українську мову та не перейматися такими «важливими» питаннями, як перейменування ракетних крейсерів”. «В країні накопичилось багато проблем, і урядовцям час забути про свої партійні квитки і нарешті ставати державними діячами, а якщо для цього їм не вистачає ані мужності, ані фаховості, тоді вони повинні залишити державну службу», - наголосила вона.