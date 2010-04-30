Тимошенко: Януковича необхідно усунути від влади

Сьогодні українці як нація проходять іспит. Про це йдеться в коментарі лідера об`єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО у зв`язку з сьогоднішніми переговорами в Сочі голів українського і російського урядів, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

“Від того, чи зможемо ми протистояти поглинанню України, залежить, чи матимемо ми свій куточок для життя на цій землі”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що “часу обмаль, діяти треба негайно”.

Вона прогнозує, що 17 травня під час візиту до Києва Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, очевидно, будуть підписані як угоди, домовленості про українсько-російські СП із “Нафтогазом”, “Енергоатомом”, “Турбоатомом”, “Укртелекомом”, “Укрзалізницею”, авіапромом.

"Це не об’єднання зусиль на партнерських засадах, а повне поглинання Росією України", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як заявила лідер опозиції, “тільки всенародний опір може це спинити”.

Вона наголосила на необхідності створити координаційний орган - Комітет захисту України - і розробити дієвий план усунення В.ЯНУКОВИЧА від влади, а наступну масштабну акцію протесту провести 11 травня о 10.00 під стінами Верховної Ради.

“Кількість людей, яка прийде й готова буде боротися, і є критерієм нашої готовності як нації захистити свою державу”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.