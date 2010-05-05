Янукович наказав міністру оборони позмагатися з небесною канцелярією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ забезпечити гарну погоду на 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Координаційної ради з питань підготовки до відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Після доповіді М.ЄЖЕЛЯ про стан підготовки Збройних Сил до параду 9 травня Президент запитав у міністра оборони, як він реагуватиме, якщо погода буде поганою. У відповідь М.ЄЖЕЛЬ запевнив главу держави, що прогноз погоди гарний і парад відбудеться за будь-якої погоди.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що не бачить нічого смішного у своєму запитанні. На його думку, це дуже серйозне питання. Тому він попросив М.ЄЖЕЛЯ подумати, як можна забезпечити гарну погоду. «Ви подумайте над цим питанням. Я серйозно кажу. Якщо необхідно, прийміть необхідні заходи… разом з ученими. Є така практика, яка не допускає поганої погоди. Відпрацюйте це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.