Томенко: на заяву Джарти має відреагувати, як мінімум, Янукович

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, і правоохоронні органи мають адекватно прореагувати на заяви голови уряду Криму Василя ДЖАРТИ стосовно того, що Севастополь не є українським містом.

Про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні кореспонденту УНІАН.

"На заяву повинні одразу реагувати як мінімум Президент України, який рекомендував призначити ДЖАРТИ керівником уряду Криму, а як максимум - правоохоронні органи", - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що подібні заяви є прямим порушенням ст. 2 Конституції України, яка передбачає, що "територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".

Віце-спікер зауважив, що ст. 17 Конституції України передбачає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

"Якщо допустити, що урядовець робив таку заяву, виходячи з того, що у Севастополі розмовляють російською мовою, або що він пов’язаний з російською історією, то тоді я не здивуюся, що найближчим часом хтось із нинішніх висопосадовців заявить, що Макіївка або Донецьк також є російськими містами", - сказав він.

Саме тому, на думку М.ТОМЕНКА, Президент має негайно відреагувати на такі антиконституційні заяви і змусити чиновників реалізовувати повноваження, які них покладені, а не "загравати перед Росією і бавитися у політичні ігри".

Як повідомлялося, голова Ради міністрів АР Крим В.ДЖАРТИ заявив, що не вважає Севастополь українським містом. "Погодьтеся, не можна сказати, що Севастополь - це українське місто. Його споконвіків називали російським містом, містом російської слави. І ми повинні пишатися, що там знаходиться російський Чорноморський флот», - сказав В.ДЖАРТИ.