Квітковий годинник у Києві запустять у момент капітуляції

Квітковий годинник на схилі над вулицею Інститутською у столиці вже повністю готовий до запуску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, клумба у вигляді “Ордену Перемоги” з 35 тисяч різних квітів вже висаджена, змонтовані стрілки, годинниковий механізм, підведено струм і позначені цифри.

Стрілки годинника зараз стоять на двадцяти хвилинах сьомого, але механізм обіцяють урочисто запустити рівно опівночі з 8 на 9 травня, коли був підписаний акт про капітуляцію Німеччини.

"Квітковий годинник у вигляді “Ордена Перемоги” - це дарунок міста ветеранам Великої Вітчизняної війни, які героїчно відстоювали нашу свободу " - сказав заступник мера Києва Віктор СІВЕЦЬ.

У прес-службі КМДА нагадали, що після того як торік туристи пошкодили механізм годинника, до нього не підпускатимуть. Фотографуватись можна буде з містка над годинником або з подіуму в нижній частині композиції. Годинник охороняється веб-камерами.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник в Києві біля Майдану Незалежності запустили 23 серпня 2009 року. Механізм квіткового годинника у Києві зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Причиною пошкодження механізму, за інформацією мерії, стало катання людей на стрілках.

Діаметр квіткового годинника в столиці становив 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 м. У КМДА стверджують, що цей годинник є найбільшим у світі, і розраховують, що його внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

Минулого року на оздоблення годинника було використано 50 тис. квітів.