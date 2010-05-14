Що Кабмін хоче зробити з Київською адміністрацією?

Депутати Київради не підтримали рішення про оптимізацію структури виконавчого органу Київради – міської державної адміністрації з урахуванням вимог Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання поставив на сьогоднішньому засіданні сесії Київради постійний представник уряду в Київраді і КМДА, радник прем`єр-міністра України Микола БІЛОБЛОЦЬКИЙ.

Депутатам роздали лише доповнення до основного рішення - перелік головних управлінь, управлінь і відділів КМДА, які повинні були скласти нову структуру адміністрації столиці. Водночас, сам проект рішення було запропоновано для ознайомлення депутатському корпусу лише в декількох екземплярах. При цьому в ньому не вказувалася інформація щодо чисельності службовців у новій структурі, а також шляхи реорганізації існуючих на сьогодні підрозділів КМДА.

У зв`язку з цим депутати більшості фракцій запропонували відкласти ухвалення рішення з даного питання на 27 травня, тобто на наступне засідання Київради, а до цього часу вивчити досконально нову запропоновану для затвердження структуру КМДА.

М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ продовжував наполягати на необхідності якнайшвидшого вирішення питання, зазначаючи, що нова структура дозволить швидко збудувати в столиці працездатну вертикаль влади. Він підкреслив, що структура розроблена спільно Головним управлінням із кадрів КМДА, фахівцями профільних міністерств, і за неї взяв на себе відповідальність прем`єр-міністр. За словами М.БІЛОБЛОЦЬКОГО, нова структура КМДА оптимізує систему влади в місті й виключить дублювання функцій різними підрозділами.

Незважаючи на ці аргументи, депутати Київради двічі відмовилися підтримувати невивчений ними документ: секретар Київради Олесь ДОВГИЙ двічі пропонував внести до порядку денного сесії проект цього рішення й двічі не знаходив підтримки більшості. Результатом стало голосування за розгляд цього питання на наступному засіданні сесії.

Згідно з проектом рішення, з яким вдалося ознайомитися журналістам, зокрема, з існуючих на сьогодні 35 головних управлінь КМДА пропонується шляхом ліквідації й реорганізації залишити 26, а число управлінь скоротити з 11 до 7.

Також Кабмін пропонує ліквідувати Управління з охорони та експлуатації внутрішніх водойм і земель водного фонду, Головне управління із захисту прав споживачів та Інспекцію державного технічного нагляду. Реорганізувати, серед інших, пропонується головні управління: з охорони здоров`я, з охорони культурної спадщини в просто управління; Головне управління містобудування, архітектури та дизайну в ГУ містобудування, архітектури. Пропонується також злиття головних управлінь: ГУ соцзахисту й ГУ праці та зайнятості в ГУ праці та соцзахисту населення; ГУ транспорту й ГУ зв`язку, інформації, захисту інформації в ГУ транспорту та зв`язку.

Як повідомив в інтерв`ю журналістам голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Роман ЯРОШЕНКО, запропонована на затвердження структура КМДА дасть можливість заощадити близько 50 млн. грн. – якщо раніше на утримання всього апарату держадміністрації було потрібно фінансування в розмірі 300 млн. грн., то в разі реорганізації - 250 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ після засідання міжвідомчої групи з питань Києва, яке відбулося в КМДА, повідомив, що до 1 червня штатний розклад КМДА має бути приведено у відповідність із рекомендаціями Кабміну.