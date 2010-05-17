Нардеп виявив у Мінфіні алкогольно-тютюнових лобістів

У Міністерстві фінансів України діє витончена лобістська схема, обслуговуюча інтереси алкогольних і тютюнових комерсантів.

Таку думку висловив народний депутат України від БЮТ, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ в коментарі УНІАН.

Зокрема, депутат звернув увагу на незначне підвищення ставок акцизів на шкідливі товари – алкоголь, пиво, тютюнові вироби, пропоновані Кабміном для наповнення держбюджету в законопроекті № 6337 (внесений до Верховної Ради 26 квітня цього року. – УНІАН).

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ підкреслив, що урядовий законопроект відрізняється пропозицією мінімального підвищення акцизних ставок, порівняно із зареєстрованими раніше законопроектами № 5250 і № 5251 (подані депутатами від фракцій БЮТ, Партії регіонів, блоку НУ–НС, Блоку Литвина. – УНІАН), одним з авторів яких є Д.ВЕТВИЦЬКИЙ. На його думку, ігнорування реальної можливості збільшення акцизів на шкідливі товари – а саме, законопроектів, що пропонують вищі акцизні ставки на шкідливі товари, – «це робота алкогольних і тютюнових лобістів». «Що заважало силами коаліції прийняти законопроекти, внесені ще 20 жовтня минулого року? Адже в числі авторів цих законопроектів депутати від ПР і Блоку Литвина… Чиновники Мінфіну нібито виконують доручення Президента і прем’єр-міністра про пошук неемісійних джерел поповнення держбюджету. Насправді відбувається імітація підвищення акцизів. Ніби і доручення прем’єр-міністра виконали – можна відрапортувати. А з іншого боку – алкогольних і тютюнових комерсантів не образили», – констатував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Зокрема, він звернув увагу на те, що законопроект № 5251 пропонував підвищення ставки акцизного збору на спирт етиловий з 34 грн. до 50 грн. за літр.

Натомість, згідно з законопроектом Кабміну, акцизна ставка цього року повинна скласти 39,4 грн. за 1 літр спирту.

Кажучи про потенціал підвищення акцизів на пиво, Д.ВЕТВИЦЬКИЙ нагадав, що законопроект № 5250 пропонував збільшити акцизну ставку на солодове пиво з 0,6 грн. до 1,2 грн. за 1 літр. Тим часом, законопроектом Кабміну цю ставку пропонується підняти всього до 0,74 грн. При цьому Д.ВЕТВИЦЬКИЙ навів приклад, що в Росії цього року заплановано збільшення акцизної ставки на пиво до 9 руб. (2,4 грн.) за 1 літр пива.

Також депутат нагадав, що в грудні минулого року ВР відхилила закон, яким пропонувалося значне підвищення акцизів на тютюнові вироби .

«Регіонали провалили ухвалення цього закону і тепер, через майже 5 місяців, нинішній уряд вносить законопроект зі схожими показниками», – відзначає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ. При цьому депутат підкреслює, що, навіть враховуючи пропоноване Кабміном підвищення, шкідливі товари залишаться доступними для більшості українців.

«Горілка, пиво, сигарети – не товари першої необхідності, вони не повинні бути дешевими і доступними», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Зокрема, він навів приклад, що на сьогодні в Україні питома вага акцизного збору в ціні горілки становить 34 %, тоді як в Росії – 37 %, в Польщі, Литві – 42 %, Білорусі – близько 60 %. Частка податку в ціні пачки сигарет «Marlboro» в Україні на сьогодні – 32 %, в Литві – 60 %, Польщі – 68 %.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 6337 (поданий Кабінетом Міністрів України 26 квітня і прийнятий ВР в першому читанні 11 травня цього року) пропонує підвищити ставку акцизу на пиво на 23 % – з 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л, на натуральні виноградні вина – в 10 разів, з 0,01 до 0,1 грн./л, на кріплені вина (окрім марочних) – з 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту, а на марочні вина – в 5,8 разу, з 0,5 до 2,90 грн./л. Акциз на ігристі вина пропонується підвищити на 16 % – з 2,5 до 2,9 грн./л. Також пропонується підвищити акциз на горілку – на 15,9 %, з 34 до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту, а акциз на коньяк – підвищити до рівня горілки, але ставка акцизу для коньяку з 1 липня 2010 року по 1 січня 2011 року збільшується лише на 21 % – до 17 грн.

Документом також пропонується підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби, зокрема на сигарети з фільтром за адвалорною складовою – з 20 % до 25 %, за специфічною – з 69 до 90 грн. за 1000 штук. При цьому мінімальний акциз збільшується з 115 до 150 грн. за 1000 шт. На сигари і сигарили адвалорна складова скасована, при цьому специфічна ставка встановлена на рівні 140 грн. за 1 кг замість 69 грн. за 100 шт.

Даний законопроект також пропонує ввести мораторій на подальше підвищення акцизів на алкогольні напої, етиловий спирт і тютюнові вироби до 1 січня 2012 року.

Поправками Кабінету Міністрів України і народного депутата України від БЮТ Павла УНГУРЯНА до законопроекту № 4707 (внесений 24 червня 2009 року Кабінетом Міністром України) пропонувалося збільшення ставок акцизного збору на сигари – з 60 грн. до 80 грн. за 100 шт., на сигарети без фільтру і цигарки – з 35 грн. до 44 грн за 1000 шт., на сигарети з фільтром – з 60 грн. до 80 грн. за 1000 шт., на тютюн і замінники тютюну – з 25 грн. до 31 грн. за 1 кг, на тютюн для куріння – з 35 грн. до 44 грн. за 1 кг, на жувальний і нюхальний тютюн – з 10 грн. до 12,5 грн за 1 кг Також передбачалося збільшення ставки акцизного збору у відсотках до обороту реалізації товару (продукції) (адвалорної) з 20 % до 36 %.

Крім того, пропонувалося підвищити розмір мінімального податкового зобов’язання по сплаті акцизного збору за кожне власне найменування сигарет без фільтру, цигарок – з 50 грн. до 62 грн. за 1000 шт., сигарет з фільтром – з 100 грн. до 130 грн. за 1000 шт.

Закон № 4707 був прийнятий в другому читанні і в цілому 22 жовтня 2009 року, але його ветував Президент Віктор ЮЩЕНКО. 3 грудня 2009 року Верховній Раді не вдалося прийняти законопроект № 4707 у новій редакції. «За» проголосували тільки 211 народних депутатів з 433, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект № 5250 (внесений 20 жовтня 2009 року народними депутатами Д.ВЕТВИЦЬКИМ, П.УНГУРЯНОМ, Євгеном ШАГО, Олегом ЛЯШКОМ, Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ (всі – від фракції БЮТ), Віктором БОНДАРЕНКОМ, Олексієм ПЛОТНІКОВИМ, Валерієм БОНДИКОМ, Василем ГОРБАЛЕМ (всі – від фракції ПР), Володимиром МАРУЩЕНКОМ, Олександром ДОНІЄМ, Юрієм КАРМАЗІНИМ (всі – від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона»), Юрієм ЛИТВИНИМ (Блок Литвина) та ін. – всього 22 депутати) пропонував збільшити акцизну ставку на солодове пиво з 0,6 грн. до 1,2 грн. за 1 літр., що збільшило б доходи бюджету на 1,8 млрд. грн. в рік. Законопроект досі не розглянутий Комітетом ВР з питань податкової та митної політики.

Законопроект № 5251 (внесений 20 жовтня 2009 року народними депутатами Д.ВЕТВИЦЬКИМ, П.УНГУРЯНОМ, О.ЛЯШКОМ, А.ПАВЛОВСЬКИМ, Сергієм СОБОЛЄВИМ (всі – від фракції БЮТ), О.ПЛОТНІКОВИМ, В.БОНДИКОМ, В.ГОРБАЛЕМ (всі – від фракції ПР), В.МАРУЩЕНКОМ, О.ДОНІЄМ, Ю.КАРМАЗІНИМ (всі – від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона»), Ю.ЛИТВИНИМ (Блок Литвина) та ін. – всього 21 депутат) пропонував підвищення ставки акцизного збору на спирт етиловий з 34 грн. до 50 грн. за 1 літр 100-процентного спирту, що підвищило б доходи бюджету на 2,9 млрд. грн в рік. Законопроект досі не розглянутий Комітетом ВР з питань податкової та митної політики.