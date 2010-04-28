Кабмін пропонує підняти ціни на пиво, алкоголь і сигарети

Кабінет Міністрів України пропонує підвищити акцизні збори на пиво, алкогольні напої і тютюнові вироби.

Відповідний законопроект №6337 від 26 квітня 2010 року опублікований на сайті парламенту.

Документом пропонується підвищити ставку акцизу на пиво на 23% – з 0,60 до 0,74 грн. за 1 л, на натуральні виноградні вина – в 10 разів, з 0,01 до 0,1 грн./л, на кріплені вина (окрім марочних) – з 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту, а на марочні вина – в 5,8 разу, з 0,5 до 2,90 грн./л.

Акциз на ігристі вина пропонується підвищити на 16% – з 2,5 до 2,9 грн./л.

Також пропонується підвищити акциз на горілку – на 15,9%, з 34 до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту, а акциз на коньяк – підвищити до рівня горілки, але ставка акцизу для коньяку з 1 липня 2010 року по 1 січня 2011 року збільшується лише на 21% – до 17 грн.

Законопроектом визначено, що підвищені ставки акцизу на пиво наберуть чинності з моменту публікації, на вино і лікеро-горілчані вироби – з першого числа третього місяця, наступного за місяцем публікації закону.

Документом також пропонується підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби, зокрема на сигарети з фільтром за адвалорною складовою – з 20% до 25%, за специфічною – з 69 до 90 грн. за 1000 штук. При цьому мінімальний акциз збільшується зі 115 до 150 грн. за 1000 штук. На сигари і сигарили адвалорну складову відмінено, при цьому специфічна ставка встановлена на рівні 140 грн. за 1 кг замість 69 грн. за 100 штук.

Передбачається, що нові ставки акцизу на сигарети наберуть чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем публікації закону.

Даний законопроект також пропонує ввести мораторій на подальше підвищення акцизів на алкогольні напої, етиловий спирт і тютюнові вироби до 1 січня 2012 року.