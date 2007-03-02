З 1 березня візи в ФРН, Бельгію і Голландію оформляє окрема фірма

Посольства Франції і Італії в Україні розглядають можливість залучення міжнародної компанії VFS при оформленні українцям віз для відвідання своїх держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН.

Зазначивши, що в рамках ЄС серед посольств проводяться відповідні консультації, Ж.П.ВЕЗІАН повідомив: “Незабаром посольство Італії приєднається до цього проекту, якщо не помиляюся, з першого квітня”.

Щодо позиції посольства Франції, то Ж.П.ВЕЗІАН зазначив, що воно також розглядає можливість приєднання до системи видачі віз не напряму, а через компанію, але, підкреслив він, “рішення в Парижі ще не існує”. Натомість посол заявив: “Ми можемо приєднатися до цього рішення”.

За його словами, це суттєво полегшило б роботу посольства з одного боку, а з другого - скоротило б термін очікування українських громадян на візу.

“Ми залишаємо українцям відкритою можливість звертатися безпосередньо до посольства, але ми хочемо вивести за межі посольства ці служби з тим, щоб дозволити українцям скоротити термін очікування”, - сказав посол, пояснивши, що, видаючи до 50 тис. віз на рік, посольство має величезні труднощі з їх оформленням, тоді як люди змушені чекати на візу по декілька тижнів, в деяких випадках - до 10 тижнів.

В той же час Ж.П.ВЕЗІАН наголосив, що рішення про видачу візи прийматиметься посольством, а не фірмою - через неї лише скорочується процедура прийому і перевірки документів від громадян. “Це дозволяє заощадити час і покращити якість надання послуг”, - додав посол.

Відповідаючи на запитання, коли Париж буде приймати остаточне рішення з цього приводу, Ж.П.ВЕЗІАН, що його колега в Москві вже погодився приєднатися до цього експерименту, і що, можливо, це спонукатиме МЗС Франції до такого дозволу і по відношенню до Києва. “Але я не певний, що ця система може бути задіяна до літа цього року”, - сказав посол, не виключивши, водночас, її запровадження до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2007 року посольства Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Бельгія та Королівства Нідерландів в Україні започаткувати співробітництво з міжнародною компанією VFS з метою прискорення опрацювання звернень з візових питань. Зокрема, компанія VFS обслуговуватиме візові клопотання громадян України, які звертатимуться за отриманням віз держав Бенілюкс. При цьому компанія бере відповідальність за формування повного пакета документів апліканту, його подачу до посольства та подальше повернення документів заявнику. За ці послуги на рахунок компанії стягується певна сплата, а збір за оформлення візи у розмірі 35 євро сплачується окремо.

У прес-службі МЗС поінформували, що зазначене рішення викликане прагненням посольств до покращення консульського обслуговування громадян України в контексті реалізації положень майбутньої Угоди Україна - ЄС про спрощення оформлення віз, проект якої було парафовано у Гельсінкі 27 жовтня 2006 року.