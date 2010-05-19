У Азарова завтра вирішуватимуть питання щодо банку «Надра»

Питання щодо банку “Надра” планується вирішити у четвер на засіданні експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«У четвер буде засідання експертної ради, де буде ухвалено рішення щодо банку «Надра»», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очолив експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків, а також зробив більш жорсткою процедуру ухвалення рішень на засіданні цієї ради.

Відповідні рішення закріплені урядовою постановою №343 від 17 травня ц.р.

Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

28 квітня 2010 року перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про придбання банку «Надра» інвестором з Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь в капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакета.

Для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

12 травня в банку "Надра" повідомили, що на даний момент у фінустанові завершується процес, пов`язаний з його рекапіталізацією.