Експерт думає, що до майбутніх міських рад люди обиратимуть «знайомих»

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що під час нинішнього політичного протистояння ряд традиційних політичних проектів демонструє динаміку падіння популярності, тоді як регіональні спеціалізовані проекти і рухи напроти, нарощують свій електоральний потенціал.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданого агентству УНІАН.

Політолог, зокрема, переконаний, що такі сили як Блок Литвина і КПУ не зможуть підтвердити свій рівень впливовості на майбутніх місцевих виборах. На його думку, виборець цих партій, найімовірніше, голосуватиме «вже усвідомлено», але не за політичними симпатіями, а за тих, хто зможе забезпечити вирішення найбільш насущних його проблем. «Це, насамперед, регіональні спеціалізовані проекти. Люди розчарувалися в політиці в цілому, тому вони голосуватимуть за тих, кого знають особисто, хто допомагає їм у вирішенні їх локальних проблем», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, пояснивши, що йдеться про проекти за типом «Комунального фронту».

На думку експерта, у майбутніх міських радах масово створюватимуться фракції «прагматичних сил, що не претендують на торгівлю ідеологією».

Також політолог висловив переконання, що якщо політики місцевого рівня не будуть занепокоєні «великою політикою», приміром, темою інтеграції в НАТО, то місцева влада стане набагато ефективнішою.