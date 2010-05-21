Тимошенко: Янукович читає Конституцію так само, як Чехова і Ахматову

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що скасування чинною владою місцевих виборів, які повинні були відбутися навесні 2010 року, є грубим порушенням Конституції України з боку Президента.

Про це вона сказала в інтерв`ю виданню "Лівий берег".

"ЯНУКОВИЧ дав команду коаліції проводити місцеві вибори восени - у жовтні або листопаді. Але неприпустимо, щоб будь-які вибори проходили не за Конституцією - за вказівкою ЯНУКОВИЧА. Скасування місцевої кампанії цієї весни - безпрецедентне саме по собі. Ще один приклад корозії демократії", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку лідера опозиції, Президент В.ЯНУКОВИЧ вирішив "спершу розставити адмінресурс, сформувати всю вертикаль виконавчої влади, а вже потім влаштовувати місцеві вибори. Як завжди фальшиві".

"А Конституція? Основний Закон він (ЯНУКОВИЧ) читає так само, як Чехова, Ахматову. Хоч це і не ускладнює йому керівництво країною", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що БЮТ наполягає на проведенні будь-яких виборів виключно у терміни, встановлені Основним Законом держави.