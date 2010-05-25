Регіонали прогнозують своїм союзникам невеселе майбутнє

У випадку введення мажоритарної системи на місцевих виборах за Комуністичну партію голосувати не будуть.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Володимир Зубанов в ефірі 5 каналу.

"Хто проходить і перемагає у мажоритарці? Це люди відомі, на місцях відомі...У комуністів, скажімо так, зараз мало таких людей, які на місцях відомі. І тому у них дійсно проблема - за них голосувати не будуть", - зазначив він.

Крім того, коментуючи позицію спікера Володимира Литвина, який вважає що місцеві вибори мають відбутися 27 березня 2011 року, регіонал заявив: "Він сподівається, що чим більше часу пройде до весни, тим більше шансів в нього буде".

"У Литвина достатньо багато депутатів на місцевому рівні обрані. Це така сила - 20 депутатів у Верховній Раді і майже 7 тисяч депутатів на місцях. Це величезна сила для Литвина, тому він дуже обережно висловлюється", - сказав Зубанов.

"Він думає, що завдяки своїй позиції у Верховній Раді він підсилить свою силу і тоді він набере ще більше голосів на місцевих виборах", - зазначив він.

Як відомо, напередодні президент Віктор Янукович заявив, що місцеві вибори мають відбутися цього року і виступив за мажоритарну систему.

Українська правда