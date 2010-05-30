Ющенко доручив Єханурову розібратись із «чутливим питанням»

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що його політична сила має взяти активну участь у місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у суботу на засіданні Ради «Нашої України».

«Ми повинні активно взяти участь у виборах до місцевих органів самоврядування», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він спрогнозував, що протягом місяці-півтора буде визначена дата, а також виборча система, за якою проводитимуться вибори до місцевих органів влади.

Лідер «Нашої України» вважає, що Партія регіонів та БЮТ, незважаючи на свої передвиборчі обіцянки повернутись до мажоритарної системи, все ж таки залишать змішану систему виборів, щоб таким чином зберегти свій політичний вплив на місцях. В.ЮЩЕНКО наголосив, що і за таких умов «Наша Україна» має взяти активну участь у місцевих виборах і висувати у депутати та мери кандидатури авторитетних та впливових людей. При цьому він запропонував провести рейтингове голосування за цих кандидатів.

Крім того, лідер «Нашої України» наголосив, що партія має підготуватись до місцевих виборів, провівши зміни всередині партії та визначившись з фінансовими питаннями. В.ЮЩЕНКО повідомив про створення комісії на чолі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, яка має дати відповіді на всі чутливі питання, пов’язані з фінансуванням партії.

Також важливим аспектом реформування «Нашої України» В.ЮЩЕНКО назвав згуртування однодумців у лавах партії. Він підкреслив, що НУ не повинна бути «кадровим донором» для інших політичних сил, а навпаки має залучати до себе найвпливовіших та найавторитетніших людей, в тому числі на регіональному рівні.

Також лідер «Нашої України» поставив завдання консолідувати парламентську фракцію партії.

«Наша Україна» повинна мати персональне обличчя в парламенті», - сказав він, назвавши неприпустимим те, що деякі депутати, хоч і є членами «Нашої України», працюють на інші групи в парламенті.