Добкін очолив Харківську облорганізацію Партії регіонів

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН обраний керівником Харківської обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було одностайно ухвалене у суботу делегатами XIX обласної партійної конференції Партії регіонів.

Попередній керівник облорганізації Дмитро ШЕНЦЕВ, рекомендуючи на цю посаду М.ДОБКІНА, склав повноваження, пояснивши це необхідністю у повну силу працювати на посаді заступника голови Партії регіонів.

Промовляючи на конференції, М.ДОБКІН подякував однопартійцям за довіру керувати, як він наголосив, “однією з найкращих в країні партійних організацій”. “І справа не тільки в кількості, але і в якісному складі партії. За підбором людей, які сьогодні є членами Партії регіонів у Харкові та області, ми знаходимося на одній з лідируючих позицій”, - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він зазначив, що сьогодні Партію регіонів можна називати «партією влади».

Одними із головних завдань, які стоять перед цією політичною силою, М.ДОБКІН вважає надання допомоги у виконанні програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та проведенні реформ. Важливим завданням новий керівник обласної парторганізації назвав створення кадрового резерву для зміцнення політичної сили.