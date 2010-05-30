Черкаські регіонали не чекають старту виборів

Голову Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА обрано головою обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на обласній конференції Партії регіонів С.ТУЛУБ зазначив, що, "не очікуючи офіційного старту виборчої кампанії, у регіоні розпочинається формування обласного, районних, міських та міні-штабів на всіх виборчих дільницях. Також розпочато формування контингенту кандидатів у члени виборчих комісій, агітаторів, спостерігачів".

Представляючи новообрану команду обласної організації Партії регіонів, С.ТУЛУБ зауважив, що керівне ядро партії значно відрізняється від попереднього. Відтепер, за його словами, обличчям партії стануть нові люди - науковці, спортсмени, державні службовці, представники бізнесу, «а поєднання молодості і досвіду дасть результат».