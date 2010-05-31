Президент дав Цушку ще одну посаду
18:46, 31 травня 2010Політика
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Данилишина звільнили
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив міністра економіки Василя ЦУШКА керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку та звільнив від виконання обов’язків на цій посаді колишнього керівника економічного відомства Богдана ДАНИЛИШИНА.
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, текст якого розміщено на сайті глави держави.
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