"Наша Україна" про російську мову, Хартію та "мовні суверенітети"

Політична партія «Наша Україна» вимагає від Верховної Ради АРК скасувати неконституційне рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Як наголосили в партії, «Наша Україна» категорично засуджує практику оголошення певних територій України зонами, в яких російська мова вважається «регіональною» на підставі Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, прийнятої Радою Європи в Страсбурзі 5 листопада 1992 р.

“Україна вже переживала період «мовних суверенітетів» і тогочасні дії окремих місцевих рад вже отримали належну правову оцінку. За висновками Міністерства юстиції України, у прийнятті подібних рішень місцеві органи влади далеко вийшли за межі своєї компетенції, грубо порушивши принцип законності та норми Конституції України”, - підкреслили “нашоукраїнці”.

По-перше, зазначається в повідомленні, жодне положення хартії не дає підстави для визнання за певною мовою того чи іншого статусу. Це питання вирішується винятково спеціальними законами України й не може бути предметом рішення місцевих органів, наголосили в партії.

По-друге, звернули увагу в “Нашій Україні”, нинішній офіційний український переклад Хартії, так само як і закон України про її ратифікацію, суперечить букві й духу автентичного документа, який Рада Європи пропонує для ратифікації своїм членам.

“Не все так просто з цією Хартією і в інших країнах Європи. Непростим та тривалим за часом був сам процес розробки хартії, який тривав понад 35 років (з 1957 по 1992 рік). Крім того, на сьогоднішній день Хартію підписали лише 29, а ратифікували лише 17 з 44 країн Європи”, - зазначають в партії.

“Показовим є той факт, що Росія, яка зараз підбурює російськомовне населення в Україні, сама не ратифікувала цей акт. А Франція вже визнала на офіційному рівні, що ця Хартія суперечить конституції цієї країни”, - підкреслили в ”Нашій Україні”.

Україна її теж ратифікувала лише з п’ятого разу, зазначили у партії. При цьому 24 грудня 1999 р. вона хоча й була ратифікована Україною з великою кількістю застережень, але з процедурних питань закон про ратифікацію втратив чинність за рішенням Конституційного Суду України додали “нашоукраїнці”.

Востаннє Хартію ратифіковано Законом України від 15 травня 2003 року, однак і цей варіант ратифікації має багато питань щодо адекватності її перекладу, йдеться у повідомленні. Не випадково, зазначають в “Нашій Україні”, нещодавно чинний Кабінет міністрів вирішив підготувати новий переклад Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, провести його лінгвістичну експертизу і до кінця травня запропонувати Верховній Раді новий законопроект про ратифікацію хартії.

Таким чином, посилання місцевих органів влади на норми Європейської хартії є абсолютно неправомірними, наголосили в “Нашій Україні”, додавши, що “ініціаторам такого штибу «нововведень» потрібно знати про Хартію не за чутками з Кремля, а за першоджерелом”.

Зокрема, як нагадали у партії, у Хартії чітко зазначено, що захисту підлягають лише ті «мови, що зникають»: «Метою Хартії є захист і підтримка регіональних мов або міноритарних мов, а не мовних меншин». За висновками міжнародних фахівців, під дію положень Хартії в Україні потрапляють лише кримськотатарська, кримчацька, гагаузька і караїмська мови. Решта мов, зокрема і російська (які є державними мовами інших країн і мають відповідну підтримку), жодного додаткового захисту не потребують, зазначається у повідомленні.

“В разі, якщо Верховна Рада Криму не скасує своїх рішень, парламентська фракція «Нашої України» виступить з ініціативою про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідно до ст.84 Конституції України, у зв’язку з грубим порушенням норм чинної Конституції України”, - наголосили в політичній партії “Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховна Рада Криму схвалила ряд постанов і звернень до Верховної Ради України, спрямованих на розширення сфери використання російської мови.

Депутати, зокрема, прийняли постанову про порядок застосування статей Конституції автономії, в яких сказано, що російська мова використовується в регіоні при видачі паспортів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження, шлюб/розлучення і смерть, при розміщенні інформації про товар на етикетках, в діловодстві, освіті, науці та інших сферах.