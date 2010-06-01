Нардепи Тимошенко не підуть «на Януковича»

Народні депутати від БЮТ не будуть присутні на зібранні в національному палаці “Україна” у Києві, що відбудеться 3 червня з нагоди виголошення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ послання до народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

“Бути присутнім у залі в той момент, коли почався відкритий тиск на опозицію, коли згортаються свобода слова, коли згортаються демократичні свободи, економічні свободи, - це означає підтримати цю владу та її дії”, - заявив С.СОБОЛЄВ.

Він також повідомив, що у четвер відбудеться засідання опозиційного уряду.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що на засіданні опозиційний уряд підіб’є підсумки “100 днів правління цього режиму”.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня цього року о 16.00 в національному палаці мистецтв “Україна” відбудеться зібрання з нагоди виголошення Президентом послання до народу.

На зібрання запрошені представники депутатського корпусу всіх рівнів, органів влади, політичних партій, громадських об’єднань, творчих спілок, представників промисловості, агропромислового комплексу, науки, культури.