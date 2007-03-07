Звіт Держдепу США про ситуацію в Україні: ложка меду у бочці дьогтю

В Україні й надалі поширена корупція в усіх гілках влади, посилюється расова нетерпимість, порушуються права жінок та дітей, а українські правоохоронці часто вдаються до тортур та здирництва. Такі висновки нового звіту Державного Департаменту США, оприлюдненого відділом з питань демократії, прав людини та праці. Водночас, звіт Держдепу відзначає відсутність в Україні минулого року політично мотивованих вбивств та арештів, а також називає останні парламентські вибори найвільнішими в історії держави.

Найбільше занепокоєння авторів звіту Держдепу викликає відсутність прогресу у боротьбі з корупцією на всіх рівнях української влади. У звіті наводяться численні випадки хабарництва у судовій системі та в правоохоронних органах.

У звіті вказується і на корумованість вищої освіти в Україні як при вступі до вузів, так і під час навчального процесу. За висновками звіту, в українській освіті немає розуміння принципу академічної свободи, а викладачі можуть бути звільнені за свої дії. У звіті згадується і про необгрунтовану присутність працівників СБУ у наукових установах.

Звіт Держдепу вказує на подальші прояви антисемітизму в Україні, більшість яких пов’язані з МАУП, що фінансується державами Близького Сходу. Також згадуються і часті випадки нападів на чорношкірих студентів з африканських держав.

Значна частина звіту Держдепу США присвячена порушенню прав жінок і дітей. Зокрема, за висновками авторів, 70% українських жінок стають жертвами домашнього насилля, багато з них зазнають сексуальних домагань боку своїх співробітників. Жінки в Україні також отримують меншу заробітну платню порівняно із чоловіками, рідко обіймають керівні посади.

Серйозною проблемою в Україні залишається і сексуальна експлуатація дітей. Значна частина дитячої порнографії в інтернеті, за твердженням звіту, має українське походження. Водночас, звіт відзначає, що правоохоронцям вдалося порушити більше 100 кримінальних справ з цього питання.

Звіт Держдепу США вказує і на позитивні тенденції в Україні в 2006 році, зокрема відсутність політичних переслідувань чи тиску з боку державних органів на ЗМІ, а також на покращення умов утримання в’язнів. Звіт схвально оцінює судовий вирок у справі вбивства журналіста Ігора Александрова. Водночас, автори пишуть про відсутність прогресу у встановленні замовників вбивства іншого журналіста, Георгія Гонгадзе, та невиконання Президентом Ющенком обіцянки розслідувати минулі випадки корупції у владі.

Звіт згадує і про відсутність розслідування минулорічних обвинувачень на адресу керівників «Нафтогазу України», яких підозрювали у фінансових махінаціях.

Радіо "Свобода"