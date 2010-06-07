Київ хоче домовитися з Європою за принципом "дві груші за яблуко"?

Посол Німеччини в Україні Ханс-Юрген ХАЙМЗЬОТ відзначає, що для ФРН важливе, чи продовжить Україна процес зближення з Євросоюзом.

Про це посол сказав в інтерв`ю виданню «ИнвестГазета».

«Ключовим питанням для нас залишається одне - чи продовжить Україна процес свого зближення з Євросоюзом», - сказав дипломат.

За словами посла, Україна є важливим партнером ФРН на сході Європи.

Він також відзначив, що Німеччина завжди висловлювалася за поліпшення відносин України з Росією, насамперед у контексті енергетичної безпеки для ЄС.

Посол відзначив, що ФРН сподівається на прогрес у питаннях приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства і на те, що незабаром буде прийнято закон про реформування газового сектору.

«А якщо говорити про зону вільної торгівлі, то ми сподіваємося, що слідом за позитивними висловлюваннями Президента України настане конкретний прогрес у переговорах», - додав Х-Ю.ХАЙМЗЬОТ.

Посол також відзначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово висловлювався за орієнтацію на ЄС. За словами дипломата, важливо все це бачити в рамках процесу переговорів і рухатися у напрямі створення зони вільної торговки, а також укладання договору про асоціацію. «І потрібно мати абсолютно чітке уявлення про те, що з Євросоюзом не можна укладати угоди за принципом “от тобі яблуко, я хочу одержати у відповідь дві груші». Це процес, який вимагає змін у внутрішньому українському законодавстві», - сказав посол, додавши, що потрібно чітко уявляти собі, що прогрес можна буде досягти лише в тому разі, якщо Україна сама буде локомотивом цих змін.