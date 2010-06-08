Янукович пропонує Путіну спільно видобувати нафту і газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував голові уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ вийти на конкретні рішення у співробітництві між двома державами у сфері енергетики, зокрема щодо спільного видобутку енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.

Президент України подякував голові уряду РФ за позицію, в результаті якої для України здійснюється знижка ціни на природний газ, у зв’язку з чим вдалося стабілізувати економічну ситуацію в державі та не дотувати з держбюджету НАК «Нафтогаз України».

«Ми б хотіли, щоб ви нас бачили, як партнерів, а ми вас готові бачити не лише у питаннях транспортування та споживання газу, але й спільного видобування», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що українська сторона готова «обмінятися певними активами з Росією, щоб створити спільну кооперацію, щоб ми увійшли у добування нафти і газу в Росії».

«У свою чергу Україна також хоче вас бачити партнерами в добуванні газу і нафти на шельфі Чорного моря», - заявив Президент України.