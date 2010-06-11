Льовочкін хоче знати, що говорять у школах про київську владу?

Сайт Харківської Гельсінської групи з прав людини оприлюднив наказ управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про призначення відповідальних за надання інформації», за яким освітяни мають інформувати владу про всі суспільно-політичні заходи у їхніх установах.

Так, у наказі наголошується, що рішення приймається на виконання доручення Київського міського голови від 2 квітня 2010 року № 30341 щодо “посилення уваги керівництва Адміністрації Президента України до інформації, яка стосується міської влади, підвищення якості інформаційно-аналітичних матеріалів про суспільно-політичні та резонансні події у місті та районах, зокрема надання щоденної оперативної інформації про перебіг у районі”.

Згідно з наказом, призначається конкретна особа, яка має бути відповідальною за надання щоденної інформації по управлінню освіти.

Ця особа має надавати відділу внутрішньої політики держадміністрації на електронну адресу або факсограмою на наступний день після проведення заходів (до 11.00) інформаційно-аналітичні матеріали. Ці матеріали мають місти інформацію про проведення у закладі освіти виховних і культурних заходів, нарад за участю керівника закладу, зустрічей з представниками трудових колективів та громадських об`єднань тощо.

Водночас у столичній мерії УНІАН не змогли оперативно надати текст самого доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на підставі якого й було оприлюднено наказ управління освіти.

Правозахисники наголошують, що відповідно до цього наказу, в управлінні освіти, а також у кожному навчальному закладі повинні бути призначені відповідальні за надання інформації, яка стосується міської влади, а також інформаційно-аналітичних матеріалів про суспільно-політичні і резонансні події у місті і районах, зокрема надання щоденної оперативної інформації про перебіг у районі.

“Із наказу важко зрозуміти, яка сама інформація цікавить Адміністрацію Президента України, – чи то інформаційно-аналітичні матеріали про проведення у закладах освіти виховних та культурних заходів, чи то інформація про будь-які події, які відбуваються в районі та дискусії з цього приводу серед вчителів, учнів, батьків. Ще важче зрозуміти, яке відношення адміністрація Президента України має до освітян, а також встановити, який взаємозв`язок існує між навчанням дітей і політикою, яку проводить Президент”, - зауважують правозахисники.

Вони висловлюють нерозуміння, чому і заради якої мети освітяни зобов’язані інформувати про кожний крок і висловлювання колег, учнів та їхніх батьків. “І зовсім незрозуміло, невже таке можливо у демократичній країні?”, - наголошується в коментарі.

“Складається враження, що влада переконана у прийнятності моделі державного управління, за якою держава має право бути тотально присутньою у всіх сферах суспільного життя. Але хочемо нагадати, що держава з такою моделлю управління – це тоталітарна держава. Тому такий крок навіть на місцевому рівні можна вважати зазіханням на конституційний устрій України і принцип верховенства права, який проголошений Конституцією України, а також є порушенням з боку держави Конституції самих громадян, тобто їхньої свободи (автономності від держави), зокрема свободи вільно висловлювати свої думки без побоювання бути покараними за критику державної політики”, - підкреслюють у Харківській Гельсінській групі.