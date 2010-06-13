Лавринович знає, що дасть швидкий результат - скасування віз до ЄС

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сподівається, що анкета Єврокомісії для підготовки Плану дій зі скасування віз буде готова ще у червні.

Про це він заявив в інтерв’ю проекту “УНІАН – Новини ЄС” після міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

“Сьогодні було тільки висловлено, що вони зі свого боку зроблять так, щоб до саміту Україна-ЄС був готовий абсолютно чіткий і погоджений План дій. Тому якщо говорити, що саміт має відбутися десь в жовтні, то очевидно що влітку, не пізніше початку вересня – це самий крайній строк - має бути вже погоджений План дій, а запитальник очевидно буде готовий дуже швидко, в червні, щоб в липні можна було дати відповіді і в серпні розпочати погодження”, - сказав міністр.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що українська сторона, зі свого боку, висловила готовність в стислі терміни надати відповіді на анкету Єврокомісії.

Він також висловив задоволення тим, що було обрано саме такий шлях підготовки Плану дій.

“Я особисто вдячний, що обраний саме такий шлях, а не пряма робота над Планом дій з постійними обмінами різними варіантами, дискусіями щодо тих чи інших кроків, термінів їх реалізації... це потребує завжди дуже багато часу. А обрана зараз технологія дасть можливість набагато швидше отримати фінальний результат”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня цього року заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам в Брюсселі про те, що ЄС готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан.

Україна та ЄС у жовтні 2008 року розпочали візовий діалог, який має на меті скасування візового режиму в довгостроковій перспективі.