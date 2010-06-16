Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, близько о 10.45 кортеж глави держави прибув до будівлі Конституційного Суду.

Біля центрального входу В.ЯНУКОВИЧА особисто зустрів голова КС Андрій СТРИЖАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ разом з А.СТРИЖАКОМ був присутнім у парламенті під час церемонії складення присяги новопризначеним суддею КС Сергієм ВИНОКУРОВИМ.