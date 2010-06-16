Янукович прибув до Конституційного Суду
11:07, 16 червня 2010Політика
2260 0
Стрижак зустрів біля входу
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Конституційного Суду України.
Як передає кореспондент УНІАН, близько о 10.45 кортеж глави держави прибув до будівлі Конституційного Суду.
Біля центрального входу В.ЯНУКОВИЧА особисто зустрів голова КС Андрій СТРИЖАК.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ разом з А.СТРИЖАКОМ був присутнім у парламенті під час церемонії складення присяги новопризначеним суддею КС Сергієм ВИНОКУРОВИМ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter