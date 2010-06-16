Тимошенко: Вища рада юстиції - це щось на зразок «трійки Сталіна»
14:54, 16 червня 2010Політика
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Знищують Верховний Суд?
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО порівняла Вищу раду юстиції з «трійкою Сталіна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Хмельницькому.
«Вища рада юстиції сформована з васалів Віктора ЯНУКОВИЧА. Це щось на зразок «трійки Сталіна», яка звільняє суддів, призначає суддів, а також може накладати дисциплінарне стягнення на неугодних суддів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зауважила, що ВРЮ поквиталася з тими суддями, які свого часу порушували справи проти оточення В.ЯНУКОВИЧА або проти нього.
«Завдання діючої влади - через судову реформу знищити Верховний Суд України, щоб він (ВСУ – УНІАН) не розглядав касаційних справ, а був методологічним органом», - сказала лідер БЮТ.
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