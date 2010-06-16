Російський історик вважає, що його країні не потрібна сильна Україна

Російський історик вважає, що Росії не потрібна сильна Україна, й що потрібно використовувати український націоналізм і опозицію для дестабілізації ситуації в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту російської історії Російської академії наук (РАН) Андрій МАРЧУКОВ, виступаючи в Москві на «круглому столі» «Україна - Росія: підсумки півріччя».

На його думку, для Росії «п`ятирічка Ющенка-Тимошенко», не була поганою, оскільки з`явилася перспектива відходу значної частини населення від українського націоналізму, оскільки, на його думку, діяльність колишніх керівників примусила частину населення країни «почати відторгати український націоналістичний проект».

Водночас, А.МАРЧУКОВ упевнений, що нинішнє потепління відносин «присипляє політичну й національну активність» тієї частини населення, яка дружня Росії.

«Політичні рухи – антинаціоналістичні й антибандерівські, вони перебувають у стані смути, оскільки вони втратили сенс свого існуванні зважаючи на нинішню дружбу», - сказав А.МАРЧУКОВ.

Співробітник Інституту російської історії РАН бачить два політичні виходи з нинішньої ситуації. Перший – добиватися того, щоб українське керівництво «за все дане з боку Росії» дійсно робило кроки назустріч в економіці, політиці й гуманітарній сфері. Але це «буде навряд чи», вважає А.МАРЧУКОВ.

«Або треба міняти весь український контекст за допомогою нових світоглядних проектів. І в даному випадку несподіваним союзником виявляється український націоналізм і українська опозиція. Якщо виходити не з погляду інтересів української влади й російської еліти, яка визнає таку ситуацію правильною й законною, а з погляду Росії та нашого народу, який проживає по обидві сторони кордонів, то український контекст взагалі треба міняти як український. (У цьому треба) використовувати сили, які перебувають в опозиції до Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав експерт.

На уточнююче запитання, як же можна використовувати опозицію, А.МАРЧУКОВ сказав: «Як силу, яка здатна дестабілізувати ситуацію (у країні – УНІАН) і впливати на другу частину населення країни...»

«Розмови про те, що Росії потрібна сильна Україна – вони, загалом, безглузді, оскільки будь-яка Україна, як із самого початку антиросійський проект, завжди буде за заданістю своєю протистояти Росії», - сказав А.МАРЧУКОВ.

«В інтересах Росії - використовувати, заохочувати, формалізувати інші національні світогляди й національні ідентичності, які перебувають у суперечності з тією українською ідентичністю, на якій створено «жовто-блакитна» українська держава, яка за певних умов починає «оранжевіти». У цьому є стратегічний інтерес Росії», - вважає співробітник Інституту російської історії РАН.

Як приклад однієї з таких національних ідентичностей, яких треба підтримувати Росії, він назвав русин.