Янукович від палиці не відмовиться, але створить красиву картину?

Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дотримуватиметься зовнішньої респектабельності перед Заходом, попри монополізацію влади.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку В.ФЕСЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

На думку політолога, попри тенденцію в Україні до монополізації влади, В.ЯНУКОВИЧ шукатиме баланс між застосуванням сили і зовнішньою респектабельністю.

"ЯНУКОВИЧ не хоче «перетворюватися» на ЛУКАШЕНКА, він хоче зберегти вигляд якось респектабельності перед Заходом, для нього це має це має велику вагу і значення. Тут виявляються певні комплекси: він довго йшов до цієї мети, і він знає, що йому докоряють за судимість, і багато інших речей, що його заздалегідь підозрюватимуть у недемократичності і критикуватимуть за це. Тому для нього дуже важливо одержати підтримку і легітимацію на Заході", - вважає В.ФЕСЕНКО.

На думку експерта, саме збереження респектабельності перед Європою обмежуватиме використання силових акцій для збереження монополії на владу.

"Шукатимуть якийсь баланс. Від сили відмовлятися не будуть, бо це просто прояв єства, природи, як же без сили? Якщо є в руках палиця, то її потрібно пускати в діло, але при цьому треба створювати красиву картину і, мабуть, шукатимуть формат і процедури, якісь рекомендації формулювати, коли і як запускати це, аби не шкодило репутації Президента і центральній владі", - переконаний експерт.

За словами В.ФЕСЕНКА, багатьох учасників політичного процесу здивувало, з якою швидкістю В.ЯНУКОВИЧ монополізував владу у своїх руках.

"Багато хто чекав, що В.ЯНУКОВИЧ, який розслабився в опозиції, в чомусь повторить Віктора ЮЩЕНКА, тобто він не концентруватиметься на владі, а задовольниться самим владним статусом. Виявилося – ні. В.ЯНУКОВИЧ одержує задоволення не просто від статусу, а від того, як він будує владу і чиновників. Він навіть проявив себе як трудоголік, видно тому що процес подобається", - відзначив директор Інституту Горшеніна.

Водночас, за словами експерта, попри те, що де-факто президентсько-парламентський режим було вибудовано дуже швидко, юридичний каркас переформатування України з парламентсько-президентської в президентсько-парламентську республіку влади ще належить створити.

"Вже стоїть питання і про можливість конституційної реформи, як юридичного оформлення ось цього нового президентсько-парламентського режиму. Це може відбутися в різних формах: можна провести через референдум оформлення цього режиму, можна відновити редакцію Конституції 1996 року, можна використовувати фантом конституційного референдуму, як "страшилку" для парламентаріїв, як це було в 1996 і в 2004 роках", - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Директор Інституту Горшеніна вважає, що тенденція монополізації влади в Україні очевидна, питання лише в тому, як швидко вона проходитиме, яких форм набуде і на якому рубежі зупиниться.

"Моє спілкування з представниками Партії регіонів свідчить про те, що вони для себе ряд концептуальних питань ще не вирішили, зокрема й питання, якою повинна бути за формою і змістом реформа місцевого самоврядування", - підсумував експерт.