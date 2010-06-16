Експерт думає, що Яценюк проколовся з мультфільмом

Складається враження, що лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК прагне перетворитися на «мультяшного» опозиціонера.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, коментуючи інформацію прес-служби «Фронту змін» про те, що Арсеній ЯЦЕНЮК озвучив короткометражний мультфільм студії Pixar-Disney «День і Ніч».

«У той час, коли в Україні достатньо складна політична та соціально-економічна ситуація, збільшується тиск на свободу слова та підприємців, влада намагається обмежити право громадян на мирні протести, А.ЯЦЕНЮК, який задекларував свою опозиційність, освоює нову нішу шоу-бізнесу, озвучуючи анімаційні фільми. Внаслідок таких дій «Фронт змін» ризикує, як і його лідер, перетворитися на «мультяшну» опозицію», - наголосив експерт.

«Дійсно, у США та Євросоюзі є приклади, коли знані політики знімалися у рекламі чи фільмах, але це, як правило, люди, які відійшли від активної політичної діяльності чи займаних посад. Натомість, А.ЯЦЕНЮК публічно не заявляв про свій відхід з великої політики. Якщо команда екс-спікера й надалі буде висвічувати такі вчинки свого лідера, як здобутки головного «фронтовика» країни, то А.ЯЦЕНЮКУ не залишиться нічого іншого як, облишивши політику, продовжити кар’єру актора, озвучивши, приміром, український дубляж мультфільму «Принц Персії» або ж Сильвестра СТАЛЛОНЕ в ролі Рембо-5», - підкреслив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

За словами експерта, розрахунок піарників А.ЯЦЕНЮКА полягав в тому, щоб зробити його образ ближчим до пересічних громадян, проте в Україні загальна ситуація з громадянськими свободами більше нагадує трилер, аніж мультфільм.

Довідка УНІАН. 14 червня прес-служба “Фронту змін” розповсюдила повідомлення, що А.ЯЦЕНЮК “озвучив мультфільм студії Pixar-Disney. Зазвичай, такі короткометражки є своєрідним повчальним бонусом перед повнометражним мультфільмом Pixar-Disney. Цього разу історія про відносини двох мультяшних персонажів Ночі і Дня передуватиме третій частині відомого мультиплікаційного фільму “Історія іграшок 3”.

За інформацією прес-служби, “короткометражка розповідає про конфлікти і непорозуміння між двома персонажами, зображеними у вигляді чоловічків-крапельок. Один із них був Ніччю, інший – Днем. Вони не довіряли одне одному, сперечалися, доки не зрозуміли, що не можуть існувати одне без одного. Бо кожен з них є різним поглядом на один і той самий світ. Саме в цей момент із радіодинаміка лунає голос Арсенія ЯЦЕНЮКА, який остаточно переконує героїв вийти з полону упереджень, не боятися нового й невідомого, адже найяскравіші речі у Всесвіті – це ті, що найзагадковіші”.

За інформацією прес-служби “Фронту змін”, “короткометражка «День і Ніч» особлива. У різних країнах цей мультик озвучують відомі політики. Наприклад, у Чехії - Вацлав ГАВЕЛ, у Хорватії – Іво ЙОСИПОВИЧ. Оригінальну версію «Історії іграшок 3» озвучували Том ХЕНКС, Майкл КІТОН, Вупі ГОЛДБЕРГ. Прем’єра мультфільму в Україні запланована на 24 червня”.