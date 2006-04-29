У Верховній Раді Криму складено парламентську коаліцію + БЮТ

У Криму відбулася парламентська коаліція, заявляє Блок Куніцина

Сімферополь. 29 квітня. УНІАН. 28 квітня відбулося підписання меморандуму про створення парламентської коаліції у Верховній Раді Криму. Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського виборчого Блоку Куніцина.

За інформацією прес-служби, до складу кримської коаліції ввійшли «Блок Куніцина» (лідер – екс-прем`єр автономії Сергій КУНІЦИН), Кримська республіканська організація (КРО) Комуністичної партії України (лідер – Леонід ГРАЧ), КРО Республіканської партії України (Олександр ГРЕСС), КРО Всеукраїнського політичного об`єднання «Жінки за майбутнє» (Лариса КОПАЄНКО).

Також “Блоком Куніцина” підписано меморандум про взаємодію у Верховній Раді Криму з Блоком Юлії Тимошенко.

Як відзначили в прес-службі, в даний час продовжуються переговори про входження в парламентську коаліцію з лідерами інших політичних партій і блоків, що пройшли за результатами виборів до Верховної Ради АРК – ПСПУ, Народним Рухом, Партією регіонів.