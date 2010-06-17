Джарти особисто повернув крісло звільненому вчора міністру

Голова Ради міністрів Криму, член Партії регіонів Василь ДЖАРТИ запропонував комуністові Валерію ЛАВРОВУ, якого напередодні кримський парламент відправив у відставку з посади міністра освіти автономії, продовжити роботу на цій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ДЖАРТИ сказав сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Я не роблю різких рухів, зокрема й щодо пана ЛАВРОВА. Я його запросив, ми визначилися з ним про подальшу роботу. Він надасть програму свого бачення розвитку галузі. І хай працює. Він працюватиме як міністр освіти Криму», - сказав В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму 16 червня за поданням прем`єра автономії достроково звільнив комуніста Юрія КОРНІЛОВА з посади віце-прем`єра автономії і прийняв відставку його однопартійця В.ЛАВРОВА з посади міністра освіти.

Головною причиною звільнення представників КПУ від посад у Раді міністрів АРК В.ДЖАРТИ назвав невходження фракції «Комуністи» до нової коаліції в кримському парламенті. Крім того, заявив прем`єр, він враховував професійні якості чиновників, їх ставлення до роботи, стан здоров`я.