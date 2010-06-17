Тарасюк думає, що Куйбіду політично переслідують
Політик здогадується про причину
Виклики колишніх міністрів уряду Юлії ТИМОШЕНКО на допити до Служби безпеки України свідчать про політичні репресії щодо членів опозиції, заявляє віце-прем`єр-міністр опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, «колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДУ викликано у Службу безпеки України для надання пояснень. Причини виклику у СБУ В.КУЙБІДИ не пояснили. Ми розцінюємо цей факт як початок політичних переслідувань проти колишнього міністра».
Б.ТАРАСЮК також не виключив, що політичний тиск з боку СБУ пов’язаний з наближенням місцевих виборів.
Він зазначив, що В.КУЙБІДА двічі обирався міським головою Львова і до сьогодні зберігає достатньо високий рейтинг серед політиків Львова.
«Сьогодні поки що рано давати остаточні оцінки щодо справжніх причин виклику в СБУ. У той же час тенденції, які відбуваються в Україні, викликають тривогу. Всі ми є свідками того, що правоохоронні органи перетворені в машину для політичних переслідувань опозиції», - сказав він.
«Обмеження проведення мирних заходів, порушення кримінальних справ проти політиків і колишніх членів уряду, обмеження свободи слова і переслідування журналістів – все це яскраві приклади, які свідчать про намагання перетворити Україну в поліцейську державу з авторитарним режимом», - резюмував Б.ТАРАСЮК.