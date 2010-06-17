Тарасюк думає, що Куйбіду політично переслідують

Виклики колишніх міністрів уряду Юлії ТИМОШЕНКО на допити до Служби безпеки України свідчать про політичні репресії щодо членів опозиції, заявляє віце-прем`єр-міністр опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, «колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДУ викликано у Службу безпеки України для надання пояснень. Причини виклику у СБУ В.КУЙБІДИ не пояснили. Ми розцінюємо цей факт як початок політичних переслідувань проти колишнього міністра».

Б.ТАРАСЮК також не виключив, що політичний тиск з боку СБУ пов’язаний з наближенням місцевих виборів.

Він зазначив, що В.КУЙБІДА двічі обирався міським головою Львова і до сьогодні зберігає достатньо високий рейтинг серед політиків Львова.

«Сьогодні поки що рано давати остаточні оцінки щодо справжніх причин виклику в СБУ. У той же час тенденції, які відбуваються в Україні, викликають тривогу. Всі ми є свідками того, що правоохоронні органи перетворені в машину для політичних переслідувань опозиції», - сказав він.

«Обмеження проведення мирних заходів, порушення кримінальних справ проти політиків і колишніх членів уряду, обмеження свободи слова і переслідування журналістів – все це яскраві приклади, які свідчать про намагання перетворити Україну в поліцейську державу з авторитарним режимом», - резюмував Б.ТАРАСЮК.