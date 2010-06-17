У БЮТ кажуть, що слідом за «азаровщиною» з'явиться «тігіпковщина»

Проект Податкового кодексу уряду Миколи АЗАРОВА дозволить податківцям займатися політичними розправами за рахунок звичайних громадян, заявив міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, сьогодні під час засідання опозиційного уряду він зазначив, що в разі ухвалення цього Податкового кодексу в країні слідом за «азаровщиною» з`явиться «тігіпковщина».

«Проект Податкового кодексу не повністю відповідає терміну «азаровщина», оскільки з`явився другий повноцінний автор Податкового кодексу - Сергій ТІГІПКО, і сьогодні це кодекс АЗАРОВА-ТІГІПКА», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

За словами депутата, проект Податкового кодексу фактично створює приховані офшори на території України, зокрема, розділ «адміністрування» перетворює податкову адміністрацію на податкове Гестапо з усіма ознаками: починаючи від легалізації «стукачів».

Окрім того, за словами А.СЕНЧЕНКА, малий та середній бізнес обманули щодо введення норми про податкові канікули.

«5 мільйонів людей, які працюють в малому та середньому бізнесі, які під час виборів повірили обіцянкам ЯНУКОВИЧА про запровадження податкових канікул, вклали свої заощадження у справу, - сьогодні ці мільйони інвесторів обмануті», - наголосив А.СЕНЧЕНКО.

«Цинічною брехнею Партії регіонів також виявилися і всі обіцянки щодо зниження податків: наприклад, податок з прибутку обіцяли заміть 25% буде 20%, а насправді цей податок розподілили і в сумі він як був 25%, так і залишився; щодо ПДВ відтермінували досить далеко поетапне зниження, причому тимчасове, не сьогодні і не завтра, а на три роки», - сказав він.

А.СЕНЧЕНКО також зазначив, що з цікавістю прочитав пункт 4.1.2 Загальних положень проекту Податкового кодексу: «рівність усіх платників податків перед законом, недопущення проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків, незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності». «Тут би ще написали: «незалежно від кольору волосся чи в залежності від політичної приналежності», - сказав народний депутат.

А.СЕНЧЕНКО також звернув увагу на ситуацію, яка склалася сьогодні по відношенню до членів опозиції: «Те, що відбувається - це ганьба для країни, бо сьогодні податкова займається політичними розправами за рахунок кожного платника податків нашої країни».