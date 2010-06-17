Клюєв про Росію, європейський вектор та історично зумовлений ринок

Курс на зближення з Росією і СНД не перешкоджає європейській інтеграції України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Нове керівництво обрало курс на зближення з Росією і країнами СНД. Європейський вектор не є перешкодою для України при виборі курсу на активізацію співпраці у рамках СНД», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що ринок СНД – це спільний ринок, що «історично склався для нас, який країни-члени мають підтримувати і всесторонньо розвивати».

На його думку, країни Співдружності спільно можуть підтягнутися до світових стандартів за рівнем техніки, технологій і якості продукції, а в результаті підвищити конкурентоспроможність на європейських і світових ринках.

«Тільки у складі сильного економічного об`єднання всім його учасникам значно легше прийматиме виклики жорсткої системи, як загальноєвропейського, так і світового господарства», що вже склалася, - сказав А.КЛЮЄВ.

Він упевнений, що поглиблення інтеграції у рамках СНД нерозривно пов`язане з розвитком економічного співробітництва між його учасниками.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що Україна протягом останні 5 років залишалася осторонь інтеграційних процесів у рамках СНД, однак після президентських виборів внутрішньополітична і економічна ситуація змінюється на краще. Насамперед за рахунок прагнення найвищих органів державної влади до відновлення політичної і економічної стабільності в Україні, підвищення її рейтингу як прогнозованого партнера, додав він.

За словами А.КЛЮЄВА, незважаючи на всю сукупність негативних чинників, українська економіка починає поступово підіймати, але це зростання зумовлене за рахунок впорядковування окремих механізмів господарювання і зміни кон`юнктури зовнішнього ринку.

«У поточному році з`явилася тенденція до збільшення зовнішньоторговельного обороту з країнами СНД. Особливо великі прирости ми маємо з Азербайджаном, Білоруссю, РФ», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Ми розглядаємо Співдружність як перспективне міжнародне утворення, яке дозволяє всім учасникам знаходити спільне рішення схожих соціально-економічних проблем або робити узгоджені дії у конкретних напрямах, у разі виникнення спільних загроз, ризиків або отримання від якихось проектів спільного прибутку», - додав А.КЛЮЄВ.