За словами очевидців, у міській раді проводяться обшуки.

Меру Одеси Геннадію Труханову, який позбавлений громадяства України, повідомили про підозру в рамках провадження відкритого по факту загибелі людей під час зливи, яка сталася в Одесі 30 вересня.

Як підтвердили УНІАН джерела у правоохоронних органах, підозру Труханову вручили ввечері 28 вересня.

"Фігуранту провадження інкримінують ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила загибель людей", - сказав правоохоронець.

Нібито підозру фігуранту справи вручили на парковці. Окрім Труханова у справі фігурують ще декілька співробітників міської ради.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася аномальна злива, яка підтопила майже все місто. За офіційними даними 9 людей, у тому числі дитина, захлинулися у воді та загинули. Серед них - ціла родина, що потонула в оселі, де мешкала. Причини смерті ще двох осіб, яких знайшли згодом, встановлюється. Через зливу пошкоджені сотні будівель, люди залишали на дорогах автівки та йшли пішки, щоб врятуватися від потопу, громадський електротранспорт не працював. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

14 жовтня мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України, бо, за даними СБУ, він має громадянство РФ та дійсний закордонний паспорт РФ. Сам Труханов стверджує, що ніколи не був громадянином РФ, а фото документів, які тиражуються, - підробка. Він також заявив, що рішення про позбавлення громадянства України оскаржуватиме у суді.

15 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ про створення Одеської міської військової адміністрації, її керівником призначено Сергія Лисака, який до цього обіймав посаду начальника Дніпропетровської ОВА.

Водночас з 16 жовтня обов’язки міського голови виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Зеленський заявив журналістам, що рішення про позбавлення громадянства Труханова не має політичного підтексту, а базується на даних правоохоронних органів та пов’язане з безпекою Одеси, яка є стратегічно важливим містом.

