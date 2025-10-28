У мережі вважають, що це може бути постановкою для привертання уваги до каналу.

Росіяни пишуть, що їх Z-пропагандиста Владислава Позднякова могли розстріляти в Індонезії. За попередніми даними, його могли застрелити неподалік готелю Komodo Flores.

За інформацією російського пабліка Baza, Поздняков близько доби не виходив на зв’язок. Припускають, що його смерть настала внаслідок вогнепального поранення біля готелю Komodo Flores.

Також паблік виклав фото, на яких видно, що Поздняков лежить на землі з простреленою головою та шиєю.

Однак, пише паблік, у посольстві країни в Індонезії загибель Позднякова не підтвердили.

Користувачі не вірять у повідомлення про загибель блогера. Адже він раніше вже інсценував свою смерть: у 2020 році його нібито вбили у власному домі в Стамбулі. Тоді це було своєрідною піаракцією. Можливо, зараз вирішив повторити.

"Позднякова не вбили. Цей клоун розігрує історію, щоб набрати підписників на свій тг-канал. Постійно так робить. Не ведіться", - написав і нардеп Олексій Гончаренко.

Про Позднякова відомо, що він заснував канал у Телеграмі ультраправого спрямування. Просував антиімігрантські ідеї, принижував жінок. Кілька років тому виїхав з РФ.

Смерті російських пропагандистів

Нагадаємо, що у серпні у Курській області важке поранення отримав Євген Піддубний. В його машину потрапив FPV-дрон. Спочатку повідомлялося, що Піддубний загинув, однак потім повідомили, що він нібито у лікарні. Однак з того часу Піддубний не з'являвся.

У вересні від хвороби помер Тигран Кеосаян, який закликав вбивати українців. Його дружина, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян також повідомила, що має важку хворобу.

