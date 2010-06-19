Яценюку українська економіка нагадує «дохлу корову»

Народний депутат від НУ-НС, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що минулого року надходження від тих податків, які влада планує скасувати з ухваленням Податкового кодексу, становили лише 8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час програми "Шустер Live" на ТРК “Україна”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що українська економіка сьогодні йому нагадує "дохлу корову", а проект урядового Податкового кодексу - "доїльний апарат, який остаточно хоче добити цю корову".

"Новація, яка стосується кожного, - тепер податкові органи мають право прийти до вас в хату і провести обшук", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, всі громадяни України, які матимуть депозити в банках, повинні будуть платити податки з відсотків, що вони отримують по цих депозитах. "Для економіки це з одного боку означає зростання процентних ставок по кредитах, а з іншого боку це означає зменшення доходів громадян", - сказав народний депутат.

При цьому він назвав позитивним той факт, що запропоновано скорочення кількості податків. Він нагадав, що нині 49 таких податків, а пропонується залишити 23. "Але послухайте, які скоротили податки, - податок з власників собак, податок на використання місцевої символіки, податок на участь в іподромних бігах, податок на виграш на іподромних бігах... Але з цих податків, які хочуть скоротити, минулого року країна отримала всього 8 млн. грн. при сотнях мільярдів доходів державного бюджету", - додав він.

А.ЯЦЕНЮК висловив побоювання, що Податковий кодекс ухвалять в такому ж режимі, як і бюджет на 2010 рік. При цьому народний депутат звернувся до депутатів від Партії регіонів і наголосив, що вони будуть працювати за тими ж правилами, що й інші, і даремно розраховувати на якісь привілеї.

"Наше завдання не допустити ухвалення Податкового кодексу в тому вигляді, в якому він існує", - сказав він. А.ЯЦЕНЮК також висловив пропозицію до ухвалення даного проекту документа в другому читанні провести парламентські слухання, на які запросити представників асоціацій та безпосередньо платників податків.