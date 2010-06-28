Герман: чи може Україна повернутися до системи Кучми?

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман не вірить, що Україна може повернутися до системи влади часів Леоніда Кучми. Про це вона заявила в програмі "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Я не хотіла б повертатися в часи Кучми. Я не працювала при владі в часи Кучми і я не працювала б ніколи при владі, яка була в часи Кучми... Та система влади, яка існувала в часи Кучми, мені особисто, як громадянці, не пасує", - наголосила Герман.

"Чи може бути повернення в Україні до такої системи? Я в це не вірю. Україна змінилася дуже за останні 5-6 років", - зазначила заступник глави адміністрації президента.

"Я не вірю, що Україна знову може нагадувати якусь відсталу державу з того колишнього радянського простору, на якому ще є країни, де немає демократії", заявила вона. Водночас Герман відмовилася навести приклади таких країн.

У відеозверненні Віктора Януковича з нагоди Дня Конституції, про яке нагадує Українська правда, глава держави розкритикував зміни до Конституції, які були внесені 2004 року. Ці зміни стосувалися звуження переліку прав і обов`язків глави держави.