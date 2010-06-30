Чому в парламенті немає "групи Тігіпка"?

У Верховній Раді України і сьогодні залишається теоретична можливість створення депутатської групи партії «Сильна Україна».

Про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції заступник голови партії «Сильна Україна» Костянтин БОНДАРЕНКО.

«Ходять зараз уперті розмови щодо створення депутатської групи. До речі, новий регламент дозволяє створити нову депутатську фракцію, якщо буде така необхідність... Розмови вже точаться півроку, і теоретично це можливо, тому що сьогодні є достатня кількість депутатів, які в перспективі готові до створення навіть фракції», - сказав заступник голови партії. Але при цьому він додав, що поки не бачить в цьому політичної доцільності.

К.БОНДАРЕНО пояснив, що в нинішньому парламенті у партії «Сильна Україна» і так достатньо прихильників. «Ми дуже активно працюємо з конкретними депутатами. У нас дуже багато людей, яких ми можемо вважати своїми союзниками в стінах парламенту, при цьому вони можуть перебувати в різних фракціях чи бути позафракційними депутатами, багато хто постійно декларує нам підтримку, - розповів політик - І нам сьогодні дуже важливо працювати з цими депутатами з їхньої позиції, з їхніми можливостями всередині парламенту з тим, щоб вони вели роботу, захищаючи наші партійні позиції та доносячи їх своєму фракційному керівництву».

К.БОНДАРЕНКО не хоче, щоб потім у створеного нового об`єднання у Верховній Раді була погана репутація. «Сьогодні ми теж не хотіли б просто створювати якесь об`єднання в парламенті тільки, виходячи з того, що у нас є достатня кількість людей, які підтримують нас.... Принаймні, дуже не хотілося б стати такою політичною силою, у якої буде клеймо, що вони спеціально створили якусь фракцію з перебіжчиків, з тушок і таке інше, дуже б цього не хотілося», - сказав К.БОНДАРЕНКО. І додав, що розуміє – «сьогодні існують дуже серйозні процеси, які відбуваються у Верховній Раді, й не зрозуміло ще, чим це все може закінчитися».

Уточнюючи на прохання журналістів прізвища депутатів, які сьогодні є прихильниками Сергія ТІГІПКА як лідера партії «Сильна Україна» в парламенті, К.БОНДАРЕНКО сказав: «Я можу назвати тих депутатів, які публічно висловлювали свою готовність до співпраці з партією «Сильна Україна».Такі заяви були у Тараса ЧОРНОВОЛА, у ТРЕТЬЯКОВА (Олександра ТРЕТЬЯКОВА – УНІАН) щодо готовності співпраці і так далі. Якщо постаратися, можна назвати більше таких депутатів, які публічно заявляли нам про свою підтримку – можна назвати 5-6 чоловік. Але багато депутатів висловлюють просто лояльність до нашої політичної сили і готовність працювати, незважаючи на те, що вони є членами інших партій та інших фракцій».