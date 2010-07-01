Екс-заступник голови СБУ чує від Хорошковського «лепет оправдания»

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України, народний депутат Олександр СКИБІНЕЦЬКИЙ (фракція БЮТ) заявляє, що звинувачення голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на адресу опозиції у влаштуванні провокацій проти Служби безпеки України є абсурдними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СКИБІНЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Звинувачення пана ХОРОШКОВСЬКОГО, версії, які він висловлює, нагадує ті версії, які інколи висловлює міліція, коли вони затримують людину, а вона, щоб скомпрометувати міліцію, б`ється головою об стіну і потім міліція має наслідки. Це просто абсурдно. Це, як казали класики, "жалкий лепет оправдания", - сказав О.СКИБІНЕЦЬКИЙ.

Колишній перший заступник голови СБУ переконаний, що у опозиції немає необхідності у таких діях. "Нема необхідності у опозиції вигадувати щось, коли сама спецслужба дає стільки приводів і стільки підтверджень такої своєї діяльності. Ми ж бачимо, який фон – ректор католицького університету у Львові, інші ректори, студентські організації, громадські організації, журналісти... Що – це все опозиція влаштовує? Це не серйозно. Немає необхідності влаштовувати якісь провокації. Ми бачимо, що влада, якщо щось хоче – вона це робить, незважаючи ні на що", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, прес-центр СБУ із посиланням на голову Служби безпеки В.ХОРОШКОВСЬКОГО 26 червня заявив, що СБУ розцінює інцидент з журналістом видання “КоммерсантЪ-Украина” Артемом СКОРОПАДСЬКИМ як частину спланованої акції, яку ведуть опоненти проти Служби безпеки України з метою ослабити її як орган, уповноважений державою на боротьбу з корупцією.