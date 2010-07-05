Тимошенко: наша партія лідерського типу

"Батьківщина" буде перетворена на партію "європейського типу". Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Ми поставили перед собою досить важке завдання - перетворити партію лідерського типу, а наша партія і всі інші партії в Україні, саме лідерського типу... ми хочемо створити справжню, демократичну, сильну партію європейського типу", - сказала вона.

"Ми хочемо в партії започаткувати всі класичні демократичні процедури, які є в європейських партіях. Наприклад, праймеріз - це коли обирається на конкурентній основі всі керівники. Починаючи від районного осередку, закінчуючи лідером партії", - наводить її слова Українська правда.

На питання, хто може стати її конкурентом у боротьбі за лідерство в партії, Тимошенко відповіла: "Демократичність в тому й полягає, що ніхто не знає, хто буде конкурентом".

"Якийсь осередок в Кіровоградській чи Дніпропетровській області, в Криму, може висунути молодого лідера... Ця конкуренція прекрасна, я її повністю вітаю", - додала вона.

"Ми хочемо створити на базі нашої партії спеціальну школу молодого лідера, де ми зможемо навчати безкоштовно всіх молодих людей, які захочуть своє життя пов`язати з політикою", - повідомила Тимошенко.

"Навчаючи людей, ми будемо також формувати кадровий резерв в партії", - сказала лідер "Батьківщини".

Крім того, Тимошенко повідомила, що її партія буде децентралізована: "Ми хочемо у вересні місяці на великому з`їзді прийняти зміни до статуту про децентралізацію"

За її словами, осередки партії будуть "самостійно формувати кадрову політику, самостійно формувати своє бачення щодо депутатського корпусу, самостійно відпрацьовувати тактику і стратегію своєї поведінки в кожному конкретному регіоні, координуючи це з загальною стратегією".