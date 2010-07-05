Мрії нардепів про швидку відпустку можуть не справдитися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що поточна сесія парламенту може бути продовжена, якщо депутати цього тижня не розглянуть усі заплановані питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН нагадав, що поточний пленарний тиждень, 6 по 9 липня, є останнім тижнем роботи Верховної Ради VI скликання. На поточний тиждень, додав В.ЛИТВИН, для розгляду заплановано 90 питань.

Голова ВР нагадав, що парламент до закриття сесії має розглянути проект Бюджетного кодексу, законопроекти щодо судоустрою та статусу суддів, про всеукраїнський референдум, проект Податкового кодексу.

Частина цих законопроектів, додав голова ВР, визначена Президентом як невідкладні. Він також наголосив, що частина цих законопроектів уже підготовлена до розгляду у другому читанні і передана до юридичного управління для аналізу.

«Тому у нас залишається можливість працювати напружено, або тоді постане питання закономірно про продовження сесії. Тому давайте приймемо рішення, що ми будемо працювати так, як працювали у четвер (1 липня Верховна Рада працювала до 24.00 – УНІАН)», - сказав В.ЛИТВИН.