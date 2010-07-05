Губернатори скидаються на подарунок Януковичу

Голови обласних державних адміністрацій подарують Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ на день народження картину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, відповідаючи на запитання журналістів, що він має намір подарувати Президенту до ювілею (9 липня В.ЯНУКОВИЧУ виповнюється 60 років – УНІАН).

За словами А.БЛИЗНЮКА, цей подарунок буде спільний від усіх губернаторів.

«Подаруємо ми... Ну, так ми домовилися з губернаторами, що... Ну, кожен якщо зі своїм подарунком там буде чогось... Тому це буде картина», - сказав голова Донецької облдержадміністрації.