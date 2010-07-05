Губернатори скидаються на подарунок Януковичу
16:08, 05 липня 2010Політика
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"Так ми домовилися..."
|Анатолій БЛИЗНЮК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, відповідаючи на запитання журналістів, що він має намір подарувати Президенту до ювілею (9 липня В.ЯНУКОВИЧУ виповнюється 60 років – УНІАН).
За словами А.БЛИЗНЮКА, цей подарунок буде спільний від усіх губернаторів.
«Подаруємо ми... Ну, так ми домовилися з губернаторами, що... Ну, кожен якщо зі своїм подарунком там буде чогось... Тому це буде картина», - сказав голова Донецької облдержадміністрації.
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