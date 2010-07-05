Янукович полетів до Казахстану
17:26, 05 липня 2010Політика
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З робочим візитом
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочим візитом до Казахстану для участі у заходах 27-го засідання Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС).
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Довідка УНІАН. У Євразійське економічне співтовариство входять Росія, Казахстан, Білорусія, Таджикистан і Киргизія. Вірменія, Молдова та Україна мають статус спостерігачів.
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