Янукович полетів до Казахстану

З робочим візитом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочим візитом до Казахстану для участі у заходах 27-го засідання Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС). Про це повідомляє прес-служба глави держави. Довідка УНІАН. У Євразійське економічне співтовариство входять Росія, Казахстан, Білорусія, Таджикистан і Киргизія. Вірменія, Молдова та Україна мають статус спостерігачів.

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