Фракція ПР скинулася на чайний сервіз для Януковича

9 липня Віктор Янукович відзначить 60-річний ювілей. Святкувати буде три дні: 9 липня в Києві, а 10—11-го — в Криму, повідомляє газета “Сегодня” з посиланням на джерело на Банковій: «У п`ятницю в столиці відбудеться зустріч з президентом Євросоюзу Германом ван Ромпеєм, а ввечері Янукович святкуватиме день народження в родинному колі в Межигір’ї. А наступного дня буде в Криму».

Список гостей поки точно не відомий. Український політбомонд, швидше за все, вітатиме Януковича на Банковій 9 липня. А ось перші особи сусідніх країн повинні приїхати до ювіляра до Криму.

Торжества з нагоди дня народження, за даними джерел у Криму, пройдуть на держдачі №11 «Зоря» у Форосі. Нагадаємо, «Зоря» була побудована у середині 80-х і відома в народі як «дача Горбачова» (саме там під домашнім арештом тримали генсека під час серпневого путчу). Її головний корпус складається з трьох поверхів із пентхаузом. Також є тенісний корт, центр дозвілля з кінозалом, більярдною, тренажерним залом і сауною.

Політбомонд вже активно готує подарунки президентові: фракція Партії Регіонів скинулася на срібний чайний сервіз вітчизняного виробництва. «Я теж приготував подарунок Віктору Федоровичеві, — розповів нардеп-регіонал Ян Табачник. — Це оберіг, пов`язаний з християнськими традиціями». Як заявив голова Донецької ОДА Анатолій Близнюк, губернатори теж підготували спільний подарунок — картину, правда, що на ній буде зображено — секрет.

Хто тішитиме слух і око Януковича — поки невідомо. Але в інтернеті з`явилася інформація, що на святковому концерті в Криму заспівають Микола Басков і Алла Пугачова. Правда, «Сегодня» цей слух поки ніхто не підтвердив. Концертний директор Баскова Андрій Неклюдов сказав, що Микола буде в цей час на «Слов`янському базарі». А Пугачова зараз перебуває на лікуванні в Ізраїлі, де її винні прооперувати. Можливо, для Януковича заспіває його улюбленка Таїсія Повалій. «9 липня — відкриття «Слов`янського базару». Тая братиме участь у концерті. Але постараємося встигнути і привітати президента», — сказав її чоловік і продюсер Ігор Ліхута.