У ПР таки націлилися на зміну Конституції через референдум

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що внесення змін до Конституції у частині визначення устрою України має відбуватися тільки після проведення відповідного всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, політреформа 2004 року призвела до того, що Україна жила в системі хаосу.

«Нам потрібно вирішувати: або ми і далі рухаємося у напрямку проведення реформ і говоримо про те, що наша держава буде парламентсько-президентською, або ми все таки повертаємося і говоримо про те, що у нас буде президентсько-парламентська держава. Але для цього потрібно відмінити реформу 2004 року», - сказав він.

Водночас О.ЄФРЕМОВ висловив переконання, що це питання «ми маємо задати людям і враховувати суспільну думку».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи означає це, що разом з місцевими виборами 31 жовтня може бути проведений і референдум, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що на сьогодні про це ніхто не може сказати. «Поки достатнього матеріалу для того, щоб зробити прогноз у цьому напрямку, у мене немає», - додав лідер фракції Партії регіонів.