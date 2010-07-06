Парламент погодився завтра ударно попрацювати
14:20, 06 липня 2010Політика
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"За" проголосували 247 нардепів
Верховна Рада України ухвалила рішення працювати в пленарному режимі в середу, 7 липня, не тільки на ранковому, але й на вечірньому засіданні парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 народних депутатів.
Як повідомляв УНІАН, згідно з Регламентом, по середах ВР працює в пленарному режимі лише на ранковому засіданні, а після обіду народні депутати працюють у комітетах та фракціях.
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