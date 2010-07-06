Парламент погодився завтра ударно попрацювати

Верховна Рада України ухвалила рішення працювати в пленарному режимі в середу, 7 липня, не тільки на ранковому, але й на вечірньому засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Регламентом, по середах ВР працює в пленарному режимі лише на ранковому засіданні, а після обіду народні депутати працюють у комітетах та фракціях.