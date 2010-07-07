Нардепи можуть залишитися без вихідних

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада може працювати у вихідні дні або наступного тижня, якщо у п’ятницю, 9 липня, депутати не встигнуть розглянути зміни до закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що народні депутати України до завтра мають право вносити поправки до даного законопроекту. За його словами, існує домовленість, що профільний комітет працюватиме завтра “допізна, щоб ці поправки врахували”.

“Якщо вдасться, то у п’ятницю ми можемо розглянути даний законопроект”, - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

“Якщо не вдасться, ми вимушені будемо продовжити роботу парламенту або на вихідні дні, або перенести на наступний тиждень”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесеного головою фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВИМ.