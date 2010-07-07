Азаров відмінив ще одне "газове" рішення Тимошенко

Кабінет міністрів України своєю постановою скасував постанову Кабміну №775 від 10 червня 2009 р., яким передавалися на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).

Відповідну постанову №547 від 5 липня 2010 р. опубліковано на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну №775 від 10 червня 2009 р. газорозподільних мереж позбулися ВАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Гадячгаз", "Дніпропетровськгаз", "Дніпрогаз", "Донецькміськгаз", "Донецькоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростишевгаз", "Кременчукгаз", "Криворіжгаз", "Кримгаз", "Львівгаз", "Луганськгаз", "Лубнигаз", "Макїївкагаз".

До списку також ввійшли "Маріупольгаз", "Мелітопольгаз", "Миколаївгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз", "Рівнегаз", "Севастопольгаз", "Сумигаз", "Тернопольгаз", "Тернопольміськгаз", "Тисменицягаз", "Уманьгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Херсонгаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Черкасигаз", "Чернігівгаз", "Шепетовкагаз", "Козовагаз” і "Києво-Святошингаз".

Крім того, дочірньому підприємству "Нафтогаза України" були передані також газорозподільні мережі, що знаходяться на балансі інших дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України": ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування" і ВАТ "Чорноморнафтогаз".

4 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України» відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива та енергетики України завершила створення дочірнього підприємства (ДП) «Нафтогазмережі», яке було створене на виконання постанови Кабінету міністрів України №775 від 10 червня 2009 року «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж».

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, в 2001 році, згідно з угодою з ДК “Газ України” НАК "Нафтогаз України", були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.